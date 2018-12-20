В Литве освободили из-под стражи подозреваемого в шпионаже россиянина

Экс-лидера организации «Единство» россиянина Валерия Иванова, подозреваемого Литвой в шпионаже в пользу России, освободили из-под стражи, заявили в Генпрокуратуре страны, сообщает агентство Delfi.

По словам представителя литовского ведомства Эляны Мартинонене, Иванова отпустили, потому что больше не было необходимости удерживать его под стражей. Россиянину, сказала она, «назначен ряд мер пресечения, которые обеспечат его участие в процессе».

Напомним, 18 декабря на сайте российского посольства в Литве сообщалось о задержании Иванова. О нем известно, что в 2016 году его допрашивали из-за событий 13 января 1991, когда произошло столкновение литовцев с советскими войсками. При этом Иванов в 1997 году был осужден на год за клевету на жертв событий 1991 года.

На следующий день стало известно, что правоохранительные органы Литвы задержали оппозиционера, экс-председателя «Социалистического народного фронта» Альгирдаса Палецкиса. Генпрокурор Литвы уточнил, что Палецкис находится под стражей с октября этого года, а помимо него задержаны еще несколько человек, среди которых есть один россиянин.

В феврале этого года Генпрокуратура Литвы рассказала об аресте трех человек в декабре 2017 года, которых подозревают в сборе информации по заданию российских спецслужб. Сообщалось, что один из арестованных работал в ВВС Литвы, два других раньше служили в Вооруженных силах страны.