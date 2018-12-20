Путин: «ЧВК Вагнера» не нарушает российского законодательства

Обновление 15:21 В Генпрокуратуру не поступали обращения с просьбой проверить деятельность ЧВК, заявил РИА Новости представитель надзорного ведомства Александр Куренной. «Если поступят, то рассмотрим по установленной процедуре», — добавил он.

Президент Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «ЧВК (частная военная компания — ред.) Вагнера» не нарушает российского законодательства, а если нарушения есть, то ими должна заняться Генпрокуратура.

«Если вот эта «группа Вагнера» что-то нарушает, Генпрокуратура должна дать правовую оценку. По поводу присутствия их где-то за границей. Повторяю еще раз: они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты»,

— ответил Путин на вопрос спецкора «Новой газеты» Ильи Азара о деятельности частных военных компаний в Сирии, на Донбасе, в ЦАР и других странах.

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Он также назвал трагедией гибель в ЦАР троих российских журналистов, однако напомнил, что те приехали в Африку без аккредитации. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможной причастности к этому «ЧВК Вагнера»: «Достоверных данных пока нет, но рассчитываем их получить. Россия по дипканалам держит ситуацию на контроле», – сказал Путин.

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Напомним, деятельность частных военных компаний в России подпадает под статью 359 УК РФ («наемничество»): она предусматривает до 7 лет за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны и до 15 лет за вербовку, обучение и финансирование наемника.

Деятельность ЧВК в России уже много лет пытаются узаконить, а в ноябре в Международный уголовный суд обратились бойцы российских ЧВК с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. Они утверждали, что «с российскими наемниками заключаются юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры».