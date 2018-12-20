МВД потребовало заблокировать статью самиздата «Батенька, да вы трансформер» о наркозависимой женщине. Обновлено

Обновление Самиздат «Батенька, да вы трансформер» сам удалил статью о наркозависимой модели со своего сайта по требованию Роскомнадзора.

МВД России проверило статьи «Героин – собственность модели», опубликованную изданием «Батенька, да вы трансформер», и приняло решение о ее блокировке. Об этом сообщается на сайте министерства.

«С учетом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о ее блокировке, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор», – сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, материал «Батеньки» под названием «Героин – собственность модели» накануне попросил проверить Роскомнадзор. В нем рассказывается про женщину, которая, как утверждается в статье, употребляет героин в течение десяти лет. Материал был опубликован 18 декабря.

В 2017 году с сайта издания по требованию ведомства удалили текст «Каково быть наркоторговцем», в котором рассказывалось о студенте, делающем тайники с наркотиками в городе.

В мае 2015 года сайт издания заблокировали из-за теста «Помогите Яровой найти наркотики». Поводом для публикации был законопроект депутата Ирины Яровой об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.