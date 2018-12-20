В выдачу «Яндекса» попали платежные квитанции с сайта мэрии Москвы

В поисковой выдаче «Яндекса» оказались более 400 платежных документов за услуги ЖКХ с сайта мэрии Москвы. На утечку обратил внимание РБК, к настоящему моменту ссылки на файлы уже не доступны.

В открытом доступе оказались файлы с сайта pay.mos.ru — платежного порта для приема платежей на сайте мэрии. Среди них были квитанции по счетам за ЖКХ, а также квитанции, получателями платежей по которым указаны управление федерального казначейства и управление ГИБДД по Москве и столичные школы.

В квитанциях, которые направлялись в школы, были указаны данные родителей, а также в ряде случаев фамилии их детей и назначение платежа (определенная образовательная услуга).

Утечка произошла, поскольку поисковая система по умолчанию добавляет в поиск все страницы, которые не запрещены к выдаче, напомнил изданию руководитель агентства поисковой оптимизации «Артиллерия» Петр Литвин.

Подобные инциденты были и ранее: так, в июле в поисковую выдачу попали файлы пользователей облачного сервиса Google Docs — в частности файлы по запросу «пароли», «расписание», «график» и другие.

После журналист Игорь Белкин утверждал, что обнаружил внутреннюю инструкцию по найму в «Тинькофф Банк», где говорилось о запрете брать на работу «представителей негроидной расы», «ярко выраженных представителей сексуальных меньшинств», а также тех, кому нужно «молиться в течении рабочего дня», после в банке это опровергли.

СМИ также и ранее писали о проблемах в столичной администрации с хранением персональных данных. В середине ноября «Коммерсант» сообщил, что в многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы на компьютерах хранятся копии паспортов, СНИЛС и банковские реквизиты граждан, доступ к которым может получить любой человек. Роскомнадзор после заявил, что подобных нарушений не обнаружил.