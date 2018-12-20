Присяжные в брянском суде оправдали химика Ольгу Зеленину по «маковому делу»

Присяжные в Брянском областном суде оправдали химика Ольгу Зеленину по «маковому делу», сообщил в своем telegram-канале руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Игоря Сагадиева.

Всего по этому делу проходят 13 подсудимых, которым вменяют преступления по ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере) и ст. 210 УК (организация преступного сообщества).

Дело, фигурантом которого стала Зеленина, поступило в суд в третий раз в 2016 году. Его возбудили из-за двух партий кондитерского мака, задержанных на брянской таможне в 2010 году. Кондитерский мак импортировал в Россию предприниматель Сергей Шилов. В нескольких пробах Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, упразднена в 2016 году) обнаружила запрещенные к обороту в России вещества.

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Ольге Зелениной, заведующей химико-аналитической лабораторией Пензенского научно-исследовательского института (НИИ) сельского хозяйства руководство института поручило подготовить ответ на письмо бизнесмена Шилова. Он интересовался, возможна ли более полная очистка мака от запрещенных веществ, чем того, что был в партиях, задержанных на Брянской таможне в 2010 году. В ответе говорилось, что полностью очистить семена от присутствия следов запрещенных веществ нельзя. После этого Зеленину обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и пособничестве преступному сообществу (ч. 5 ст. 33 УК, ч. 2 ст. 210 УК).