Верховная Рада обязала УПЦ Московского патриархата сменить название

Верховная Рада приняла закон, который обязывает каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) указывать в названии причастность к Русской православной церкви, говорится в карточке законопроекта.

Так, согласно поправкам в закон «О свободе совести», теперь религиозные объединения, центр управления которых находится в «стране, которая признана совершившей военную агрессию против Украины», должны будут указывать в своем уставном названии причастность к ней.

Ее священникам также будет ограничен доступ в воинские части и соединения Вооруженных сил Украины. Если УПЦ МП в течение четырех месяцев не внечет изменения в официальное название, ее устав утратит силу в части, определяющей полное ее название.

Сейчас Украинская православная церковь, находящаяся в каноническом единении с Московским патриархатом зарегистрирована как Украинская православная церковь (УПЦ). Ее представили заявили, что будут отстаивать право на прежнюю версию. «Церковь может только сама переименоваться, а государство не имеет права этого делать», — рассказал Интерфаксу пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов.

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Напомним, сейчас поместные неканонические украинские православные церкви ведут с Константинопольским патриархатом переговоры о представлении им томоса об автокефалии (независимости).

15 декабря решением Объединительного собора, прошедшего в Киеве, была создана новая церковь, получившая название «Православная церковь Украины». На соборе также был избран ее глава – митрополит Епифаний. Именно ему Вселенский патриарх Варфоломей должен вручить томос. По словам представителя архиепископа УПЦ Киевского патриархата Евстратия, это произойдет 6 января.