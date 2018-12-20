Мосгорсуд признал законным отказ отпустить Льва Пономарева из СИЗО на прощание с Алексеевой

Московский городской суд оставил в силе решение Тверского районного суда, который отказался приостановить или прекратить административный арест правозащитника Льва Пономарева для прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, сообщает Интерфакс.

Заседание проходило без самого Пономарева: в здание суда его не доставили, поскольку судья Мосгорсуда не сделала соответствующего запроса в спецприемник №1.

Хотя защита в ответ потребовала от судьи взять отвод в связи с личной заинтересованностью и сделать двухчасовой перерыв в заседании, чтобы Пономарева успели привезти в суд на два часа, судья Анна Селиверстова отказалась от этого.

Вопрос о законности ареста Пономарева также поднимался 20 декабря и на пресс-конференции президента Владимира Путина. «Я не ставлю под сомнение справедливость и правильность решения суда», — ответил он на вопрос спецкора «Новой» Ильи Азара.

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Ранее стало известно, что Минюст по требованию Генпрокуратуры проведет внеплановую проверку движения «За права человека», которое возглавляет Пономарев. К 14 января им нужно будет подготовить бухгалтерскую документацию, а также переписку движения с физическими и юридическими лицами и публикации в СМИ.

Напомним, правозащитник и директор движения «За права человека» Лев Пономарев находится под арестом с 5 декабря — его поместили в спецприемник №1 до обжалования приговора в Мосгорсуде и его вступления в законную силу (в связи с чем его защита обращалась в ЕСПЧ). Вначале суд назначил ему 25 суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), а затем наказание снизили до 16 суток.

После смерти правозащитницы Людмилы Алексеевой 8 декабря Тверской районный суд отказался отпустить его на церемонию прощания с ней. Судья объяснила это тем, что он не является ее близким родственником, хотя защита отмечала: КоАП толкует понятие «близкого человека» расширительно и для признания «близости» между гражданами наличие близкой родственной связи необязательно.

Как сообщала «Новая», административный протокол на Пономарева составили из-за поста на его странице в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В тот день в городах России, по данным «ОВД-Инфо», задержали около 60 человек.

После состоявшегося 11 сентября заседания СПЧ с Путиным первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил о начале проверок ареста. Однако позднее Генпрокуратура не нашла нарушений в деле и повторила версию следствия, что правозащитник Лев Пономорев нарушил правила организации публичных мероприятий.