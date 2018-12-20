Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Верховный суд внес в Государственную думу законопроект о введении понятия «уголовный проступок» в Уголовный кодекс России. Соответствующий документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«В последние годы государство предпринимает значительные усилия, направленные на гуманизацию уголовного законодательства путем декриминализации определенных деяний, введения составов преступлений с административной преюдицией, расширения сферы применения института освобождения от уголовной ответственности», — говорится в пояснительной записке.

К уголовному проступку пленум Верховного совета отнес 80 уголовных преступлений, за совершение которых не предусматривается наказание в виде лишения свободы. Среди них — кража, мошенничество, истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, незаконное предпринимательство и другие.

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Несовершеннолетний, совершивший проступок в первый раз, не будет нести уголовную ответственность. Вместо этого к нему могут применить другие меры уголовно-правового характера: вынести предупреждение, передать под надзор родителей или госорганов, а также ограничить досуг.

Ранее глава Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщал, что введение понятия «уголовный проступок» позволит сократить количество составов преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы. «Ежегодно такая мера может применяться в отношении 40 тысяч лиц», — отмечал он.