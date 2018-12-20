Госдума решила не устанавливать лимит на разовые вложения в краудфандинг

Лимит на вложение средств неквалифицированных инвесторов в один проект убрали из последний версии законопроекта об инвестиционных (краудфандинговых) платформах, сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовым рискам Анатолия Аксакова, который является одни из авторов документа.

При этом в законопроекте остались ограничения по вложениям в течение года. Один человек не сможет вкладывать в краудфандинговые проекты более 600 тысяч за год, если документ одобрят.

«Ограничения вложений в один проект могут легко обходиться с помощью подставных лиц, поэтому мы решили не создавать условий для этих нарушений. Главное — это годовой лимит. Если человек хочет в один проект вложить все 600 тысяч, мы считаем, что не надо его ограничивать», — пояснил Аксаков РБК.

Обсуждение законопроекта в Госдуме будет проходить в первом квартале 2019 года. Аксаков добавил, что документ установит на законодательном уровне определение квалифицированного, неквалифицированного и профессионального инвестора. При этом в действующем законодательстве порядок квалификации уже существует, но, по словам Аксакова, критерии «достаточно размыты, нечетки», поэтому это вопрос также будет обсуждаться.

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Напомним, РБК сообщил 17 декабря о подготовке ко второму чтению законопроекта, ограничивающего вложения частных лиц в краудфандинговые платформы. Аксаков уточнял, что «данная версия законопроекта не ограничивает размер инвестиций в социальные или благотворительные проекты».