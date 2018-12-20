Акционеры En+ Дерипаски одобрили перерегистрацию компании в российском офшоре «остров Октябрьский»

Собрание акционеров En+ Group, около 45% акций которой принадлежат российскому бизнесмену Олегу Дерипаске (ранее 70%), одобрило перерегистрацию компании на российском офшоре «остров Октябрьский» в Калининграде, говорится в сообщении компании.

Акционеры также одобрили изменение устава компании, а также ее наименования с даты регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц России (ЕГРЮЛ): теперь она будет называться Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «ЭН+ ГРУП».

Они также единогласно проголосовали за необходимый для снятия американских санкций с компании т.н. «план Баркера», который предполагает утрату Олегом Дерипаской контроля над активами. Он был назван по имени экс-министра энергетики Великобритании Грегори Баркероа, который представил его Управлению США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Накануне Минфин США уведомил Конгресс, что через 30 дней снимет санкции с En+, «Евроcибэнерго» и «Русал» Олега Дерипаски после того, как тот согласился снизить свою долю, при этом сам бизнесмен останется в санкционном списке. После этого акции En+ подорожали на 40%, а «Русала» — на 24%.

Решение о переводе на «остров Октябрьский» совет директоров компании принял в августе — вскоре после принятия закона о его создании. Зарегистрироваться в нем и получить статус международной компании могут лишь иностранные юридические лица, которые при этом будут обязаны в течение полугода инвестировать в регион не менее 50 миллионов рублей.

Для международных компаний на территории зон с особо правовым режимом будут действовать специальные правила валютных расчетов и особый налоговый режим.