The Insider обнаружил связь предполагаемого лидера Тамбовской ОПГ с главой службы экономической безопасности ФСБ

Издание The Insider обнаружило связь предполагаемого лидера тамбовско-малышевской организованной преступной группировки (ОПГ) Геннадия Петрова с главой службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергеем Королевым.

Из телефонных прослушек, сделанных испанским следствием в рамках уголовного дела, следует, что Петров звал некоего «Болтай-Ногу» на день рождения, однако тому не удалось прийти из-за командировки, в которую его отправил «Первый» (по мнению The Insider, это экс-министр обороны России Анатолий Сердюков).

Журналисты выяснили, что под описание «Болтай-Ноги» подходит только Сергей Королев, родившийся 25 июля в 1962 году. В адресной базе Санкт-Петербурга напротив имени Сергея Борисовича Королева значилась воинская обязанность «спецучет», которая распространяется на работников силовых ведомств. В 2007 году Королев работал помощником Сердюкова.

Источник The Insider утверждает, что Сердюков и Королев познакомились через АО «Мебель-Маркет». Сердюков был заместителем генерального директора магазина в 1993-2000 годах, а Королев работал в частном охранном предприятии, которое предоставляло им охранные услуги. По данным собеседника издания, Сердюков «входил в малышевское ОПГ».

Из других телефонных переговоров, как пишет The Insider, следует, что Петров также звонил Максиму Шмаренкову, вице-президенту Ленинградской торгово-промышленной палаты, который ранее работал замруководителя управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и поздравлял его с днем чекиста.

Кроме того, по информации издания, предполагаемый лидер тамбовской ОПГ Геннадий Петров помогал лоббировать назначение Александра Бастрыкина на пост главы Следственного комитета.

Ранее испанская прокуратура заявляла, что в 1996 году группа россиян создала преступную схему отмывания денег. Обвинение называло лидерами группировки Геннадия Петрова и Александра Малышева, которые создали компании в ряде городов Испании, которые осуществляли незаконные сделки с недвижимостью.

Однако 18 октября 2018 года испанский суд не нашел достаточных оснований, которые бы указывали на связь подозреваемых с тамбовско-малышевской ОПГ и оправдал 17 фигурантов дела «русской мафии». В списке подсудимых также находился депутат Государственной думы Владислав Резник. Все обвинения в свой адрес он отрицал.