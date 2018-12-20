В России впервые за 10 лет смертность превысила рождаемость и миграционный прирост вместе взятые

Численность населения России за январь-октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тысяч человек, что произошло впервые за последние 10 лет. Об этом говорится в отчете, который подготовил Росстат.

Согласно данным ведомства, естественная убыль населения за 10 месяцев составила 180,5 тысяч человек, а миграционный прирост — 101,8 тысяч человек. Таким образом, миграционный прирост лишь на 56,4% компенсировал естественную убыль населения. Кроме того, социологи зафиксировали естественный прирост населения только в 22 субъектах России.

Эксперты, которых опросили СМИ, утверждают, что основной причиной сокращения численность населения является сокращение рождаемости, так как в так называемый «детородный возраст» вступило малочисленное поколение 1990-х годов.

Среди причин, по которым упал миграционный прирост, называется сокращение числа мигрантов из Украины и Центральной Азии.