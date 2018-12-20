Генпрокуратура не вспомнила об одной проверке деятельности ЧВК «Вагнера» после пресс-конференции Путина

Генеральная прокуратура России проверяла деятельность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», рассказал «Медузе» журналист издания «Проект» Илья Рождественский. Запрос в ведомство имеется в распоряжении редакции.

В 2016 году в журнале РБК вышел текст о работе ЧВК «Вагнер» в Сирии. По словам Рождественского, с запросом в прокуратуру обратился мужчина, который попросил проверить информацию в материале и привлечь авторов статьи — Илью Рождественского, Полину Русяеву, Антона Баева и Елизавету Сурначеву — к ответственности за ложный донос.

В декабре в редакцию РБК пришел запрос, в котором говорилось, что МВД проводит проверку в отношении журналистов по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК).

По словам Рождественского, представитель Генпрокуратуры также просил авторов написать объяснительную записку в свободной форме о том, зачем они опубликовали материал. «На этом все и кончилось. Итогов проверки я не знаю, но прошло уже два года, а нас с тех пор никто больше не беспокоил», — отметил журналист.

Ранее 20 декабря на пресс-конференции с Владимиром Путиным специальный корреспондент «Новой газеты» задал президенту вопрос о деятельности ЧВК «Вагнер». Путин ответил, что если военная компания «нарушает <российское законодательство>, Генпрокуратура должна дать правовую оценку».

В тот же день официальный представитель ведомства Александр Куренной заявил, что в Генпрокуратуру не поступали обращения с просьбой проверить деятельность ЧВК. «Если поступят, то рассмотрим по установленной процедуре в строгом соответствии с законом», — добавил он.