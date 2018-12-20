Владимир Путин помиловал пять человек

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти россиян, документы опубликованы официальном интернет-портале правовой информации.

Среди помилованных есть Борис Небреев. Его осудили на четыре года в 2017 году за гибель четырех человек в результате крушения частного самолета. Небреев был директором центра планерного спорта «Коктебель».

Из тюрьмы должны освободить Татьяну Стокласко, осужденную на три года по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ей приговор был вынесен в 2016 году. Помилование получил Виктор Свободин, которого Щелковский городской суд признал виновным в нарушении правил дорожного движении, которое привело к гибели человека.

Кроме того, президент помиловал Александра Артюха, который с 2013 года сидел в тюрьме за убийство. О пятом человеке известно, что его зовут Олег Тараненко и ему 20 лет. Он был приговорен Еланским районным судом Волгоградской области.

Напомним, во время встречи Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) поднимался вопрос о предновогодней амнистии. Такую идею, в частности, высказал режиссер Александр Сокуров.

В ответ президент заявил, что к этому вопросу надо подходить взвешенно. «Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех. Надо над этим, конечно, подумать», — добавил Путин, напомнив при этом, что самую большую амнистию провели большевики в 1917 году, и жизнь от этого не улучшилась.