Курс евро превысил 78 рублей впервые с сентября

Впервые с 24 сентября одно евро стало стоить выше 78 рублей, а американский доллар торговался выше 68 рублей, следует из данных Московской биржи.

Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,12 рубля — до 72,78 рубля.

По словам экспертов Интерфакса, рубль ускорил падение на фоне негативной динамики большинства мировых фондовых бирж и валют emerging markets после решения Федеральная резервная система (ФРС) США повысить базовую процентную ставку.

Напомним, 19 декабря ФРС США подняла базовую ставку на 0,25 процентных пункта, до диапазона 2,25%-2,5%. В комитете отметили, что повышение ставки связано с расширением экономической активности, условиями на рынке труда и инфляцией.