США объявили о повышении цен на туристические визы для россиян

Стоимость многократной визы в США на три года для туристов из России увеличится со 160 долларов до 303 долларов с 1 января 2019 года. Об этом сообщило посольство и консульства США в России.

«Сбор за выдачу визы основан на «взаимности» (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)», — говорится на сайте посольства.

Ранее изменилась и процедура прохождения собеседования. Россияне имели право отправить заявление на получение повторной многократной визы без прохождения процедуры собеседования, однако это отменили.

«В случае отказа [пройти собеседование] вы автоматически получите однократную визу со сроком действия до одного года», — предупреждали в американском посольстве.

Напомним, с 23 августа прошлого года дипломатические представительства США в регионах России перестали выдавать визы. Решение было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США. Срок оформления американских виз в России увеличился до полугода.

Отношения между Россией и США ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о новых санкциях против России. В ответ на это Москва потребовала, чтобы Вашингтон к первому сентября сократил число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (как позднее стало известно, персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).