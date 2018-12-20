Группа из 16 стран ОБСЕ призвала расследовать нарушение прав человека в Чечне

ОБСЕ назвала преступления в Чечне «ясными» и «неопровержимыми». И указала России на перспективу Международного уголовного суда. Подробнее читать здесь

Группа из 16 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала расследовать российские власти нарушение прав человека в Чеченской республике на основе доклада о работе так называемого московского механизма. Заявление опубликовано на сайте миссии США при ОБСЕ.

«В докладе делается вывод о том, что представленные доказательства четко подтверждают верность утверждений об очень серьезных нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Среди доказанных утверждений названы такие, как травля и преследования, произвольных или незаконные арестах или задержания, пытки, насильственные исчезновения и внесудебные казни.

«Жертвами являются, в частности, ЛГБТИ-лица, правозащитники, юристы, независимые средства массовой информации и организации гражданского общества. Кроме того, в докладе отмечается, что “существует атмосфера безнаказанности, которая наносит ущерб любой ответственности за нарушения прав человека”», — отметили в докладе.

Более того, группа стран призвала начать расследование действий правительства Чечни в отношении представителей ЛГБТ.

Напомним, в апреле прошлого года «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.

Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией». Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявлял, что «в Чечне у мужчин только одна ориентация, и о ее результативности говорит самый высокий в стране уровень рождаемости».