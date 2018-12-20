В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать машины и проникать в жилые помещения

В МВД утверждают, что полицейских необходимо наделить правом проникать в жилые и иные помещения, а также на земельные участки для задержания скрывающихся лиц, которых застали на месте преступления.

Для того, чтобы полицейские могли «спасать» граждан, в проекте закона, который разработали в МВД, предлагается разрешить сотрудникам правоохранительных органов вскрывать транспортные средства.

Кроме того, в министерстве считают, что полицейских нужно наделить правом досматривать граждан, если возникают основания полагать, что этот гражданин совершил кражу.

На данный момент полицейские имеют право проводить досмотр, если есть данные о наличие у них оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотиков, психотропных, ядовитых или радиоактивных веществ.