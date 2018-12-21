Мэттис уйдет с поста министра обороны США на фоне заявлений Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана

Президент США Дональд Трамп объявил об уходе Джеймса Мэттиса с поста министра обороны страны.

«Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны», — сообщил Трамп в своем твиттере.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

Мэттис заявил, что президент США заслуживает министра обороны, чьи взгляды более сходны с его собственными. Политик, участвовавший в военных кампаниях в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, негативно относился к исламским экстремистам, за что получил прозвище «Бешеный пес».

«Мои мнение о необходимости уважительного отношения к союзникам и ясность взглядов как на врагов, так и на стратегических конкурентов основываются на более чем четырех десятилетиях опыта», — написал он в своем письме к Трампу.

19 декабря президент отдал приказ о полном выводе двух тысяч американских военных из Сирии. Перед этим он заявил, что США разгромили силы террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и что военные находились в Сирии исключительно ради этой цели.

По сообщениям СМИ, американские войска будут эвакуированы в том числе с военной базы Эт-Танф на юге страны недалеко от границы с Иорданией. Зона вокруг базы неоднократно вызывала недовольство российских властей. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, там тренировались укрывшиеся экстремисты, связанные с ИГ. В свою очередь Мэттис выступал за сохранение базы Эт-Танф.

Спустя несколько дней появились сообщения о выводе части американских военных (около 7 тысяч) из Афганистана. Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, военнослужащие США могут вернуться на родину уже в январе 2019 года.