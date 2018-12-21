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Мэттис уйдет с поста министра обороны США на фоне заявлений Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана

Политика

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Президент США Дональд Трамп объявил об уходе Джеймса Мэттиса с поста министра обороны страны.

«Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны», — сообщил Трамп в своем твиттере.

Мэттис заявил, что президент США заслуживает министра обороны, чьи взгляды более сходны с его собственными. Политик, участвовавший в военных кампаниях в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, негативно относился к исламским экстремистам, за что получил прозвище «Бешеный пес».

«Мои мнение о необходимости уважительного отношения к союзникам и ясность взглядов как на врагов, так и на стратегических конкурентов основываются на более чем четырех десятилетиях опыта», — написал он  в своем письме к Трампу.

19 декабря президент отдал приказ о полном выводе двух тысяч американских военных из Сирии. Перед этим он заявил, что США разгромили силы террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и что военные находились в Сирии исключительно ради этой цели.

По сообщениям СМИ, американские войска будут эвакуированы в том числе с военной базы Эт-Танф на юге страны недалеко от границы с Иорданией. Зона вокруг базы неоднократно вызывала недовольство российских властей. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, там тренировались укрывшиеся экстремисты, связанные с ИГ. В свою очередь Мэттис выступал за сохранение базы Эт-Танф.

Спустя несколько дней появились сообщения о выводе части американских военных (около 7 тысяч) из Афганистана. Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, военнослужащие США могут вернуться на родину уже в январе 2019 года.

Теги:
исламское государство, афганистан, сша, сирия, ek
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