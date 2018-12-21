В Приморье из бухты пропали трое из 90 незаконно выловленных белух

В Приморском крае пропали трое из 90 незаконно выловленных белух, которые содержались в бухте «Средняя». «Установлено, что количество особей белух в вольерах — 87», — сообщили Интерфаксу в управлении следственного комитета по региону.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, животные могли сбежать. Зоозащитники природоохранной организации «Эковахта Сахалина» уверены, что исчезнувшие белухи погибли.

«Пропавшие животные — это самые маленькие белушата-“сосунки”, у которых нет зубов и которые должны питаться молоком матери. Это те самые маленькие и самые худые особи, которых выявили в “китовой тюрьме” во время первой проверки с участием общественников.

Соответственно, мы абсолютно не верим, что они сбежали. Мы уверены, что животные погибли, а их оформили как сбежавших», — заявил руководитель организации Дмитрий Лисицын.

Ранее «Новой газете» стало известно, что 11 косаток и 90 белух планировали продать Китаю, где их собирались выставить в океанариуме. По информации газеты, примерная стоимость сделки составляла около 19 млн рублей.

Ленинский районный суд Владивостока наложил арест на животных в рамках дела о незаконном вылове биологических ресурсов организованной группой (ч. 3 ст. 256 УК). Позднее Южно-Сахалинский городской суд признал незаконным главный разрешительный документ на вылов косаток. Это решение обязывало отпустить животных на волю.

Экологи отмечали, что животные содержались в вольерах в неприемлемых условиях. Кроме того, шесть общественных организаций выразили недоверие следователю, который занимается расследованием уголовного дела. Остановить незаконный отлов животных в Приморье призвала американская зоозащитница и актриса Памела Андерсон.