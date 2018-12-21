В Японии повторно арестовали экс-главу Nissan Карлоса Гона по новым обвинениям

В Японии повторно арестовали бывшего главу совета директоров автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает NHK.

Накануне, 20 декабря, японский суд отклонил ходатайство о продлении ареста бизнесмену. По информации телеканала, сегодня прокуратура предъявила Гону новые обвинения.

Ведомство считает, что глава концерна списал на Nissan свои личные потери от финансовых операций на сумму более 16 млн долларов после кризиса в 2008 году. Обвинители также заподозрили, что Гон мог перевести 15 млн долларов на счет человека, который помог ему осуществить эту схему.

Карлоса Гона арестовали в Токио за нарушение финансового законодательства 19 ноября. По информации Nissan, он использовал активы компании в личных целях, а также занижал данные о своих доходах в отчетах для Токийской фондовой биржи. Сам Гон все обвинения отрицает.

Как выяснилось после внутреннего расследования, к финансовым махинациям также причастен представительный директор Nissan Грэг Келли. Компания считает, что он был соучастником Гона. Защита ходатайствовала об освобождении бизнесмена под залог.