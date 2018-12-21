Вора в законе из Петербурга приговорили к 45 годам тюрьмы в США

Вора в законе Раждена Шулая (Ражден Питерский) из Санкт-Петербурга приговорили к 45 годам тюрьмы в США, сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Шулая обвинили в создании преступной группировки, вымогательстве, мошенничестве с кредитными картами и в казино, краже личных данных, отмывании денег через компанию по импорту и экспорту водки и других преступлениях.

Сообщается, что мошенники также давали взятки местным сотрудникам правоохранительных органов.

Прокуратура обязала россиянина выплатить 550 тысяч долларов компенсации за причиненный ущерб. У Шулая также конфискуют имущество на сумму более 2,16 млн долларов.

41-летний Раждена Шулая арестовали в июне прошлого года в Лас-Вегасе в ходе масштабной спецоперации ФБР и прокуратуры Ньюй-Йорка. В общей сложности по делу были привлечены 33 человека, в основном выходцы из Грузии.