Роскомнадзор начал проверку работы «Би-би-си» в России после претензий к телеканалу RT в Великобритании

Роскомнадзор сообщил о начале проверки в отношении BBC World News и других ресурсов телеканала, распространяемых на территории России, на предмет соответствия российскому законодательству.

В сообщении ведомства отмечается, что проверка связана с решением британского медиарегулятора Ofcom о нарушении российским телеканалом RT (Russia Today) правил вещания в Великобритании.

Расследование в отношении RT было начато в апреле этого года. Ofcom проверил 10 выпусков телепрограмм и нашел семь нарушений. 20 декабря он признал телеканал виновным в нарушении правил в несоблюдении принципа беспристрастности и объективности, что может привести к отзыву лицензии на вещание в стране или штрафу.

В частности, регулятор осудил российский телеканал за выражение ограниченной позиции британского правительства при освещении отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Нарекания Ofcom также вызвали выпуски о военном конфликте в Сирии и сюжет о националистах в Украине.

В пресс-службе RT заявили, что решение британского регулятора их «разочаровало»: «Большая часть расследований проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами <..> и всегда стремимся их соблюдать».