Правозащитник Лев Пономарев вышел из спецприемника после ареста за призыв к акции

Правозащитник и директор движения «За права человека» Лев Пономарев вышел из спецприемника после 16 суток административного ареста. Об этом «Новой газете» рассказал эксперт организации Олег Еланчик.

«Вышел из спецприемника. Но фактически ему не дали выйти в установленном законом порядке, а вывезли вопреки его протестам в ОМВД Мещанское и отпустили там», — сообщил он. По словам Еланчика, возле спецприемника Пономарева ожидали его родственники, соратники и пресса.

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Льва Пономарева арестовали по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) 5 декабря. Вначале правозащитнику назначили 25 суток ареста, но затем наказание снизили до 16 суток.

Основанием для обвинения стал поста на его странице в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В тот день в городах России, по данным «ОВД-Инфо», задержали около 60 человек.

После смерти правозащитницы Людмилы Алексеевой 8 декабря суд отказался отпустить Пономарева на церемонию прощания, объяснив это тем, что он не является близким родственником. Накануне Мосгорсуд признал решение нижестоящей инстанции законным.

Вопрос о законности ареста Пономарева также поднимался 20 декабря и на пресс-конференции президента России Владимира Путина. «Я не ставлю под сомнение справедливость и правильность решения суда», — ответил он на вопрос спецкора «Новой газеты» Ильи Азара.