YouTube заблокировал трансляцию Навального с пресс-конференции Путина по жалобе Первого канала. Обновлено
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YouTube разблокировал трансляцию Навального после того, как Первый канал отозвал жалобу, сообщило издание TJ. Официальный представитель канала объяснил блокировку «ошибкой».
«Выпуск содержал фрагмент пресс-конференции с вопросом Марины Ким. Отпечаток автоматически сработал на всех YouTube-каналах, использовавших этот фрагмент, и заблокировал их. Блокировки уже отозваны», — сказал представитель компании.
По его словам, блокировка коснулась «Рупора Москвы», «Дождя», «Комсомольская правды», Life, Спутника, «России 24», «Москвы 24», РИА Новости, ТАСС и RT на всех языках, однако никто из них не жаловался на блокировки.
Первый канал пожаловался на трансляцию на канале оппозиционера Алексея Навального, которую он вел с пресс-конференции президента России Владимира Путина, а YouTube ее заблокировал. Об этом Навальный рассказал в своем телеграмм-канале.
По словам Навального, Первый канал обладает правами на показ «лица и голоса» телеведущей Марины Ким, которая озвучивала вопрос президенту и также попала в трансляцию Навального.
«Думаю, что ютюб все разблочит, конечно, ведь право на трансляцию мы официально покупали, но все равно забавно, как они там нервничают просто из-за трансляции с комментариями и изобретают способы все запретить», — отреагировал Навальный.
Напомним, в конце ноября Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование», который должен объединить усилия оппозиции и выбрать сильных кандидатов, способных составить конкуренцию «Единой России» на региональных выборах.
Спустя некоторое время в Роскомнадзоре рассказали о жалобе неназванных граждан, которые заявили о сборе «Умным голосованием» их персональных данных, на что они не давали согласие. В ведомстве заявили, что ресурс нарушает требования закона «О персональных данных», условия использования Google Analytics и «Яндекс.Метрики». В результате сайт проекта Навального заблокировали.
После этого глава компании Vee Security Александр Литреев обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать сайты партии «Единая Россия», издания «Вести.ру» и Госдумы, так как они, по его мнению, нарушают российское законодательство, как и сайт «Умное голосование».