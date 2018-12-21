YouTube заблокировал трансляцию Навального с пресс-конференции Путина по жалобе Первого канала. Обновлено

Обновлено YouTube разблокировал трансляцию Навального после того, как Первый канал отозвал жалобу, сообщило издание TJ. Официальный представитель канала объяснил блокировку «ошибкой». «Выпуск содержал фрагмент пресс-конференции с вопросом Марины Ким. Отпечаток автоматически сработал на всех YouTube-каналах, использовавших этот фрагмент, и заблокировал их. Блокировки уже отозваны», — сказал представитель компании. По его словам, блокировка коснулась «Рупора Москвы», «Дождя», «Комсомольская правды», Life, Спутника, «России 24», «Москвы 24», РИА Новости, ТАСС и RT на всех языках, однако никто из них не жаловался на блокировки.

Первый канал пожаловался на трансляцию на канале оппозиционера Алексея Навального, которую он вел с пресс-конференции президента России Владимира Путина, а YouTube ее заблокировал. Об этом Навальный рассказал в своем телеграмм-канале.

По словам Навального, Первый канал обладает правами на показ «лица и голоса» телеведущей Марины Ким, которая озвучивала вопрос президенту и также попала в трансляцию Навального.

«Думаю, что ютюб все разблочит, конечно, ведь право на трансляцию мы официально покупали, но все равно забавно, как они там нервничают просто из-за трансляции с комментариями и изобретают способы все запретить», — отреагировал Навальный.

Напомним, в конце ноября Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование», который должен объединить усилия оппозиции и выбрать сильных кандидатов, способных составить конкуренцию «Единой России» на региональных выборах.

Спустя некоторое время в Роскомнадзоре рассказали о жалобе неназванных граждан, которые заявили о сборе «Умным голосованием» их персональных данных, на что они не давали согласие. В ведомстве заявили, что ресурс нарушает требования закона «О персональных данных», условия использования Google Analytics и «Яндекс.Метрики». В результате сайт проекта Навального заблокировали.

После этого глава компании Vee Security Александр Литреев обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать сайты партии «Единая Россия», издания «Вести.ру» и Госдумы, так как они, по его мнению, нарушают российское законодательство, как и сайт «Умное голосование».