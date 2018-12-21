Транспортная прокуратура подала в суд на «Победу» из-за платной регистрации в иностранных аэропортах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) потребовала от авиакомпании «Победа» отменить платную регистрацию в иностранных аэропортах. Об этом агентству «Москва» заявили в ММТП.

В прокуратуре заявили, что требования о дополнительном сборе в 25 евро являются «неправомерными». Для устранения нарушений ММТП обратилась в Щербинский районный суд.

О планах ввести платную регистрацию в иностранных аэропортах «Победа» объявила 8 августа. «Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — утверждали в авиакомпании.

По мнению представителей «Победы» такая мера будет стимулировать пассажиров регистрироваться онлайн, что будет бесплатным. Платная же регистрация начала действовать с 28 октября.

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В начале декабря глава авиакомпании Андрей Калмыков обратился в Минтранс с предложением разрешить «Победе» взимать дополнительную плату за регистрацию в российских аэропортах.

По его словам, нововведение поможет сэкономить компании около 200 рублей на человека: «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение».

Кроме того, СМИ сообщали о том, что руководство «Победы» может ввести плату за выдачу стаканчиков для воды на борту, чтобы сократить расходы.