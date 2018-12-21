Правительство России наградило премиями журналисток «Новой газеты» Галину Мурсалиеву и Ольгу Боброву

Правительство России опубликовало распоряжение о присуждении премий в области СМИ, среди лауреатов две журналистки «Новой газеты» — обозреватель Галина Мурсалиева и редактор отдела спецрепортажей Ольга Боброва.

Их обеих наградили «за серию журналистских расследований по проблемам безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Галина Мурсалиева — автор резонансного материала «Группы смерти» о том, как в социальных сетях планомерно и систематически склоняют детей и подростков к суициду.

Ольга Боброва

Ольга Боброва несколько лет освещала «маковое дело», которое возбудили из-за двух партий кондитерского мака, задержанных на брянской таможне в 2010 году. ФСКН обнаружила на них присутствие веществ опийной группы и возбудила дело о «контрабанде наркотических средств».

Рассмотрение дела в Брянском областном суде шло с 2014 года. Накануне, 20 декабря, присяжные заседатели оправдали семерых фигурантов дела из 13, в том числе и химика Ольгу Зеленину (ее обвиняли в пособничество преступному сообществу за то, что в своей экспертизе она подтверждала, что полностью мак от алколоидов опия очистить нельзя). 21 декабря оглашение приговора должно продолжиться.

Она также писала о пытках над заключенными в ярославских исправительных колониях №1 и №8, а в июле и августе этого года вместе с юристом фонда «Общественный вердикт» Ириной Бирюковой опубликовала записи избиений Евгения Макарова с видеорегистраторов сотрудников ФСИН.

Только после этого Следственный комитет согласился возбудить уголовное дело — сейчас в нем четыре эпизода и еще четверо потерпевших, помимо Макарова. В ярославских СИЗО сейчас находятся 14 сотрудников колонии, заместитель начальника ИК-1 под домашним арестом.