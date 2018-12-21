В Джибути арестовали возможного заказчика теракта в редакции Charlie Hebdo

Сотрудники правоохранительных органов арестовали в Джибути предполагаемого заказчика теракта в здании газеты Charlie Hebdo Питера Шерифа, известного под именем Абу Хамза. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации СМИ, Шериф ожидает депортации во Франции, а само задержание произошло 16 декабря. Французские власти считают, что именно Шериф осуществлял финансирование теракта и отдал приказ о взрыве.

Шериф находился в международном розыске. В СМИ утверждают, что он сражался в Ираке, где его захватили американские военные. После этого его посадили в тюрьму Мосула, откуда Шериф сбежал.

С братьями Куаши, которые устроили стрельбу в здании редакции Charlie Hebdo, Шериф контактировал в Йемене. Именно он привел их в тренировочный лагерь запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида».

Напомним, Шериф и Саид Куаши напали на редакцию после того, как в журнале были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них — журналисты. Еще 11 человек получили ранения. Спустя два дня, 9 февраля, братьев Куаши убили.

В декабре 2016 года Военно-воздушные силы США убили в Сирии одного из лидеров «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Бубакера аль-Хакима, которого подозревали в подготовке нападения на редакцию французского сатирического журнала.