В Кургане суд арестовал активиста, сжегшего Конституцию у здания ФСБ

В Кургане суд арестовал на 10 суток активиста Ярослава Лобанова, который поджег Конституцию у здания местного управления Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

Лобанова задержали в День Конституции, 12 декабря. Он поджег Конституцию у здания ФСБ, после чего его увели внутрь с применением силы.

На активиста составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП за повторное нарушение порядка проведения митинга. Ранее Лобанов задерживался правоохранительными органами на митинге 9 сентября против пенсионной реформы.

12 декабря в России празднуется день Конституции Российской Федерации. Она была принята после всенародного голосования в 1993 году. В этом году основному закону страны исполняется 25 лет.