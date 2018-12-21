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В Кургане суд арестовал активиста, сжегшего Конституцию у здания ФСБ

Общество

 

В Кургане суд арестовал на 10 суток активиста Ярослава Лобанова, который поджег Конституцию у здания местного управления Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

Лобанова задержали в День Конституции, 12 декабря. Он поджег Конституцию у здания ФСБ, после чего его увели внутрь с применением силы.  

На активиста составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП за повторное нарушение порядка проведения митинга. Ранее Лобанов задерживался правоохранительными органами на митинге 9 сентября против пенсионной реформы.

12 декабря в России празднуется день Конституции Российской Федерации. Она была принята после всенародного голосования в 1993 году. В этом году основному закону страны исполняется 25 лет.

Теги:
курганская область, nt
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