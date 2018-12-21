У приемной администрации президента задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова у здания приемной администрации президента. Об этом «Новой газете» рассказал организатор пикета Константин Котов.

Участница акции

«Через некоторое время, когда у нас сменился в пикете человек и с плакатом стоял Аркадий Конников, к нему подошел человек, я думаю, провокатор, с листом А4 и развернул его рядом. Тут же к ним подошли сотрудники полиции и обоих забрали в ОВД», — рассказал версию задержания Котов.

Он объяснил, что в одиночных пикетах, согласно российским законам, два человека не могут находиться близко друг к другу. После задержания двоих человек у здания остались еще двое активистов.

«Минут через 15 снова прибыл наряд полиции и забрал уже нас вместе с плакатами. На наш вопрос: почему? сказали, что поступила жалоба, якобы мы ругались матом», — рассказал Котов.

Троих активистов и подошедшего человеком с плакатом доставили в ОВД «Китай город», где всех заставили написать объяснительные записки, а после отпустили. По словам активистов, они намерены вернуться к зданию приемной, чтобы продолжить пикет.

Напомним, сегодня 106-й день бессрочного пикета в поддержку Олега Сенцова. Активисты выступают за необходимость обмена русских и украинских военнопленных.

Сенцов был осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В течение 145 дней он держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, которые отбывают срок в России.