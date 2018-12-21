Песков рассказал о претензиях к Русской службе «Би-би-си» из-за освещения событий в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о наличии претензий к Русской службе «Би-би-си» по поводу тенденциозности их работы, передает ТАСС.

«У многих на протяжении длительного времени копилось много вопросов к Би-би-си в плане тенденциозного освещения тех или иных событий,

освещения не в режиме СМИ, а в таком запрограммированном и ангажированном режиме»,

— заявил Песков. Претензии к объективности работы издания, по его словам, неоднократно возникали «у разных ведомств» по поводу их публикаций о российской повестке и военных событиях в Сирии.

Представитель «Би-би-си» в свою очередь заявил, что в русская служба радиостанции, как и подразделения в других странах мира,

«предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства».

Напомним, 21 декабря Роскомнадзор сообщил о начале проверок в отношении BBC World News и других ресурсов телеканала, распространяемых на территории России, на предмет соответствия российскому законодательству.

В ведомстве уточнили, что она проводится в ответ на действия британского медиарегулятора Ofcom, который обвинил телеканал Russia Today в тенденциозности при освещении отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, а также событий в Сирии и на Украине. Телеканалу, согласно законодательству, может грозить штраф до 250 тысяч фунтов стерлингов либо отзыв лицензии.