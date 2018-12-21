Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову перевели в больницу для лечения неврозов

Анна Павликова в больнице. Фото взято из группы «Поддержка фигурантов уголовных дел "Новое величие" и "Сеть"» / www.facebook.com/groups/stopfsb

Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову, которая находится под домашним арестом, 20 декабря госпитализировали в психоневрологическую больницу для двухнедельного лечения. Об этом рассказала ее адвокат Ольга Карлова.

«Ее поместили в клинику неврозов для лечения. У нее не было обострения, это плановая госпитализация — мы ее очень долго не могли добиться. Мы очень благодарны [главе Совета по правам человека Михаилу] Федотову и [омбудсмену Татьяне] Москальковой, они везде писали, везде добивались», — рассказала Карлова.

Сейчас следователь согласился снять нее на эти две недели браслет ФСИН для полноценного лечения. Адвокаты Павликовой раньше просили у суда отпустить ее для этого под подписку о невыезде. Они жаловались, что врачи из-за браслета, который та обязана носить, отказывались ее лечить — из-за него ей «нельзя было сделать ни кардиограмму, ни МРТ», отмечали они в Мосгорсуде.

Тогда в начале октября Мосгорсуд признал, что первоначальное решение суда об ее аресте, а также последующие продления этой меры пресечения (вплоть до перевода под домашний арест в августе) были незаконными. За почти полгода в СИЗО у Павликовой ухудшилось психологическое состояние, а также усугубились хронические сердечные заболевания.

Напомним, в деле «Нового величия» десять фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.