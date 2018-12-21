Суд приговорил создателя группы «Мужское государство» к двум годам лишения свободы условно

Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к двум годам лишения свободы условно создателя группы «Мужское государство» «ВКонтакте» Владислава Позднякова. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

В октябре на Позднякова завели уголовное дело о возбуждении ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК). По версии следствия, в мае 2018 года мужчина создал сообщество в социальной сети «ВКонтакте», в котором «размещал фото и видеоизображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) именно по отношению к женщинам».

В конце сентября Поздняков рассказал о своем задержании и обысках в квартире в Нижнем Новгороде, которые проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Сразу после этого Советский районный суд города арестовал его на пять суток за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

«Мужское государство» — закрытая группа «ВКонтакте», которая насчитывает более 155 тысяч подписчиков. В описании сообщества указывается, что идеология «МГ» основана на патриархате и национализме.