Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикации о поставках продуктов для ведомства

Росгвардия собирается обратиться в суд из-за публикаций РБК о поставках продуктов для ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В публикации был допущен целый ряд грубых неточностей, из-за чего ситуация с государственными закупками в Росгвардии была представлена общественности в абсолютно искаженном виде», – говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о публикации «Контракт по "Дружбе": почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ». В этом материале РБК со ссылкой на источники сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против мясокомбината «Дружба народов», который является поставщиком Росгвардии, после обращение Федеральной службы безопасности (ФСБ). В статье говорится, что мясокомбинат «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

Позже РБК выпустил еще один текст, ссылаясь на письмо Росгвардии. В ведомстве посчитали, что публикация «изобилует грубыми неточностями, в ней искажается и умалчивается важная информация».

«В результате вместо реальной картины, о которой рассказала Росгвардия, общественности была представлена не соответствующая действительности версия журналистов РБК», — заявили в ведомстве.

В Росгвардии подчеркивают, что в своем письме не требовали от РБК извиниться «за использование явно недостоверной информации», так как думали, что публикация полного текста их обращения «восстановит реальную картину происходящего».

Росгвардия намерена «добиться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации». В чем будут состоять требования к изданию, не уточняется.