Песков: Путин не мог комментировать деятельность ЧВК, так как их не существует по закону

Согласно российским законам, в стране не существует Частных военных компаний (ЧВК), поэтому президент России Владимир Путин не мог комментировать их деятельность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все говорят о некой ЧВК некоего "Вагнера", но дело в том, что у нас в законодательстве нет такого положения. Что вы ожидали от президента, как он может комментировать то, чего не существует?», — сказа Песков.

Песков прокомментировал эти слова президента, так как один из журналистов спросил его, не перепутал ли президента ЧВК и ЧОП — частные охранные предприятия.

Напомним, вопрос о деятельности ЧВК «Вагнера» Путину задал журналист «Новой газеты». В ответ Путин сказал, что если компания «Вагнер» что-то нарушает, то Генпрокуратура должна дать правовую оценку, если нет – то вправе работать в любой точке планеты.

Президент также отметил, что можно запретить вообще частную охранную деятельность, но как только это сделают, то «придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда», на котором работает около миллиона человек.

В тот же день официальный представитель ведомства Александр Куренной заявил, что в Генпрокуратуру не поступали обращения с просьбой проверить деятельность ЧВК. «Если поступят, то рассмотрим по установленной процедуре в строгом соответствии с законом», — добавил он.

Однако журналист издания «Проект» Илья Рождественский утверждает, что Генеральная прокуратура России проверяла деятельность частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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Он объяснил, что в 2016 году в журнале РБК вышел текст о работе ЧВК «Вагнер» в Сирии. После чего с запросом в прокуратуру обратился мужчина, который попросил проверить соответствует ли действительности утверждение из публикации о том, что ЧВК «Вагнер» нарушает статью о «наемничестве».

Если эта информация не соответствует действительности, то, по мнению обратившегося, журналистов нужно привести к ответственности за ложный донос. Чем закончилась эта проверка, не сообщается.