СМИ: Россия выслала атташе по культуре посольства Швеции

Россия решила выслать атташе по культуре посольства Швеции Калле Книйвиля, в ответ на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам, сообщила шведская газета Expressen.

«Мы это не комментируем», — заявили Интерфаксу в Департаменте информации и печати МИД. Посол Швеции в России Петер Эриксон также сказал, что «у него нет комментария» по этому поводу и предложил обратиться к главе министерству иностранных дел на его родине.

В публикации издания говорится, что Швеция отказала двум дипломатам в визе, так как они якобы являлись сотрудниками разведки.

О Книйвил известно, что он является журналистом. Он изучал русский язык в Ленинградском государственном университете. Он также является автором книг «Народ Путина — молчаливое большинство россиян», «Крым наш — возвращение империи» и «Дети Советской страны».