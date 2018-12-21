Медведев назначил главой Росимущества бывшего руководителя столичного СК

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о назначении главой Росимущества Вадима Яковенко — бывшего главы ГСУ Следственного комитета по Москве.

Бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков, занимавший должность с апреля 2016 года, ушел в отставку. Накануне РБК утверждал, что он сам обращался с этой просьбой к Медведеву: собеседник издания говорил, что тот «сам выражал намерение уйти в отставку» из-за усталости от «бесконечной нервной работы».

Другой его источник не исключил, что после ухода с должности Пристансков может вернуться в «Норникель» — в 2014-2016 годах он возглавлял там федеральные и региональные программы.

Издание также напоминало, что при Пристанскове происходила приватизация госпакета акций «Башнефти», в ходе которой главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвинили в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную характеристику министерства на сделку. Тогда в ходе заседания по делу Пристансков утверждал, что Минэкономразвития не могло влиять на сделку по приватизации «Башнефти».

Вадим Яковенко был главой Главного следственного управления московского СК с мая 2011 года по февраль 2015-го, после он работал в полпредстве президента в Центральном федеральном округе.