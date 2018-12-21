В Демократической республике Конго разбился АН-26 с тремя россиянами

Самолет Ан-26 разбился в Демократической Республике Конго (ДРК), на его борту могли находиться 23 человека, в том числе как минимум три россиянина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла России в ДРК Алексея Сентебова.

Сентебов уточнил, что точное количество человек, находившихся в самолете, уточняется. «В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются», — сказал посол.

В разговоре с РБК Сентебов добавил, что есть предположение о падении самолета в реку. «Все три члена экипажа — граждане России, который работают в компании Bon Air», — отметил собседник издания.

По информации AFP погибли не менее шести человек. Reuters утверждает, что АН-26 арендовала избирательная комиссия Конго для транспортировки материалов к выборам президента, назначенным на 30 декабря. Грузовое воздушное судно возвращалось в столицу ДРК — Киншасу из одного из приграничных с Анголой городов Чикапу.

Собеседники издания La Libre утверждают, что техническое состояние Ан-26 было очень плохим, а пилоты жаловались на перегретые двигатели самолета. Среди других причин падения — плохие погодные условия, добавили источники СМИ.