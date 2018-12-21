В короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию Загитова стала первой, Медведева – 14

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России в Саранске, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла 14 место.

Загитова чисто исполнила все элементы и получила 80,62 балла за программу. На втором месте – юниорка Александра Трусова (74,96), которая в марте стала первой фигуристкой, исполнившей в программе два прыжка в четыре оборота. В короткой программе на ЧР Трусова решила не исполнять четверной лутц, но чисто выполнила все прыжковые элементы в программе.

Третье место заняла еще одна юниорка Алена Косторная (74,40). Фигуристка чисто исполнила все прыжки, но упала на дорожке шагов, за что получила минус балл.

Евгения Медведева заняла 14 место, не сделав каскад и упав при исполнении двойного акселя. Она набрала 62,24 балла.

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Произвольная программа пройдет завтра, 22 декабря. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Саранске с 19 по 23 декабря. По результатам соревнований будет сформирован состав национальной сборной на чемпионаты Европы и мира. В каждом виде программы могут выступать не более трех спортсменов из одной страны.

Отметим, что на чемпионате России выступают юниоры, которые не могут быть заявлены в национальной команде на международных турнирах среди взрослых спортсменов.

Напомним, что финале Гран-при Алина Загитова завоевала серебро, а Елизавета Туктамышева, которая не выступает на ЧР из-за болезни, показала третий результат.

Евгения Медведева не удачно выступила в серии Гран-при, впервые в карьере оставшись без медали на этапе во Франции, и не отобралась в финал турнира.