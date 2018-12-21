Футболистам Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину, а также тренеру Александру Протасовицкому перепредъявили обвинение, сообщил агентству «Москва» адвокат Вячеслав Барик.

Поскольку экспертиза обнаружила легкий ущерб здоровью у пострадавших Дениса Пака и Виталия Соловчука, следствие переквалифицировало обвинение со статьи о побоях (ст. 116 УК) на умышленное приченение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115 УК). При этом обвинение по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) осталось.

Защита футболистов также опровергла сообщения об окончании расследования. «Сегодня только перепредъявили обвинение, и мы надеемся, что оно не окончательное», — рассказала агентству адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин, а также еще двое обвиняемых по их делу в настоящее время находятся в СИЗО №2 («Бутырка»). В начале декабря суд продлил им арест до 8 февраля.

8 октября футболисты с друзьями избили 33-летнего водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловчука, за то, что он сделал им замечание, когда они пинали его машину. А после этого они напали в кафе на главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «Научного автомоторного института» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина. Адвокат Пака утверждал, что футболисты «издевались» над чиновником «по национальному признаку».