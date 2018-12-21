Суд в Москве заочно арестовал Уильяма Браудера по делу о создании преступного сообщества

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), сообщает ТАСС.

Адвокат Браудера Александр Антипов выступал против ходатайства об аресте: «Браудер не уведомлен ни о предъявленном обвинении, ни об уголовном деле, ни о сегодняшнем заседании. Его местонахождение известно, и несмотря на это следователь не может направить ему, гражданину США, проживающему в Англии, соответствующие документы».

О возбуждении нового уголовного дела против основателя фонда Hermitage capital в середине ноября сообщила Генпрокуратура, а вскоре ему предъявили обвинение.

По версии следствия, созданное им преступное сообщество нанесло России ущерб на сумму более 10 млрд рублей. Так, оно обанкротило организацию «Дальняя степь» (ущерб составил 1,2 млрд рублей), уклонялось от уплаты налогов на сумму 3,4 млрд рублей, а также совершило мошеннические действия на сумму 5,4 млрд рублей и еще на 319 млн рублей.

Советник генпрокурора Николай Атмоньев в ноябре также говорил, что Браудера подозревают и в причастности к отравлению юриста Сергея Магнитского, однако в обвинение это не вошло.

Атмоньев добавлял, что следователи не исключают его участия в отравлении информатора по делу Магнитского, российского бизнесмена Александра Перепеличного, который, по официальной причине, умер от аритмии сердца в 2012 году. Хотя в 2015 году следователи сообщали о его отравлении, в декабре 2018 года британский коронер, ведущий разбирательство по делу о смерти бизнесмена, заявил, что тот «вероятнее всего» умер естественной смертью — от синдрома внезапной смерти при аритмии.

Напомним, в 2013 году Уильяма Браудера заочно осудили на девять лет заключения за мошенничество и неуплату налогов фирмы, зарегистрированной в Калмыкии, на сумму более 522 миллионов рублей.

Российский суд также установил, что юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский осуществлял в 1997-2002 годах налоговые махинации в интересах Браудера с помощью фирм, зарегистрированных в Калмыкии. В 2009 году он умер в СИЗО. При этом Магнитский раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов.

В конце прошлого года российский суд признал Браудера виновным по другому делу — о преднамеренном банкротстве компании «Дальняя степь», ущерб от которого составил более 3,5 миллиардов рублей. Срок наказания, полученный по предыдущему приговору, ужесточать не стали.

В июне 2018 года стало известно, что российские власти прекратили третье уголовное дело о мошенничестве, которое позднее переквалифицировали по статье о незаконном предпринимательстве.