Со следующего года изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы

Стоимость одного проезда по карте «Тройка» на городском транспорте в Москве увеличится с 36 до 38 рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1,9 тысячи рублей вместо 1765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее. Проезд по тарифу "90 минут" на карте тройка составит 59 рублей – на 3 рубля больше, чем в 2018 году», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, изменится стоимость безлимитных билетов: «Единый» на 30 суток будет стоить 2170 рублей вместо 2075, на 90 дней – 5430 рублей вместо 5190. Подорожает и цена на льготные билеты для учащихся: с 380 до 395 рублей, а на наземный транспорт – 260 рублей вместо 250 рублей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что вопрос о необходимости увеличения тарифов подняли крупнейшие перевозчики.