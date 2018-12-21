Присяжные в брянском суде оправдали всех фигурантов «макового дела»

Присяжные в Брянском областном суде оправдали всех фигурантов «макового дела», сообщается на сайте суда.

«Вердиктом коллегии присяжных заседателей все подсудимые оправданы по всем пунктам обвинения»,

— рассказала представитель суда.

Среди тех, решение по кому объявили 21 декабря, был бизнесмен Сергей Шилов, который и пытался в 2010 году завести в Россию две партии мака. Их задержали на таможне, а потом ФСКН обнаружила на них присутствие веществ опийной группы и возбудила дело о «контрабанде наркотических средств».

Оглашение приговора по делу о «контрабанде» кондитерского мака началось 20 декабря и продолжалось два дня. В первый день присяжные оправдали первых семерых фигурантов дела из 13 человек, в том числе химика Ольгу Зеленину (ее обвиняли в пособничество преступному сообществу за то, что в своей экспертизе она подтверждала, что полностью мак от алколоидов опия очистить нельзя).