МИД РФ: у погибшего в украинской колонии россиянина обнаружили перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму

У скончавшегося в исправительной колонии №40 Львовской области в городе Дрогобыч Валерия Иванова, осужденного за участие в боевых действиях на стороне ЛНР, при вскрытии обнаружили перелом четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму, утверждает министерство иностранных дел России со ссылкой на неназванные источники.

По мнению российского МИДа, из этого следует, что Иванова, вероятно, убили. При этом ранее руководство украинской колонии утверждало, что тот погиб в результате несчастного случая: упал с лестницы-стремянки, пытаясь заменить перегоревшую лампочку, и ударился затылком о мусорный бак.

О том, что россиянина убили, ранее говорили и чиновники ЛНР. Так, представительница самопровозглашенной республики в Контактной группе Ольга Кобцева заявила, что Иванов «был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев» через несколько дней.

Иванова задержали в Станице-Луганской в ​​августе 2015 года. На допросе он рассказал, что приехал из Архангельска «помогать “ЛНР” бороться с фашистским режимом», а также что до этого воевал в двух чеченских кампаниях — «пошел добровольцем через военкомат».

Ольга Кобцева также говорила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года. Однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких россиян из списков.