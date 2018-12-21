Суд в Муроме приговорил местного жителя к году и восьми месяцам ограничения свободы за майнинг биткоинов на госсерверах

Муромский городской суд приговорил местного жителя Владимира Морозова к году и восьми месяцам ограничения свободы за майнинг биткоинов с использованием серверов компьютеров Государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из региона. Об этом сообщает ТАСС.

Морозов признан виновным по второй части статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Как установил суд, мужчина установил на свой компьютер программу, которая предназначена для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

В январе прошлого года с помощью этой программы 42-летний Морозов взломал сервера госструктуры, чтобы использовать их для майнинга.