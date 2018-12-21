Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Европейский союз (ЕС) продлил экономические санкции против России на полгода до 31 июля 2019 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

« С учетом того, что никакого прогресса [в выполнении минских соглашений] не было сделано, Европейский Совет принял политическое решение — продлить экономические санкции против России », — отмечается в сообщении.

Решение о продлении ограничительных мер было принято единогласно. Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора российской экономики, а также на ряд товаров двойного назначения.

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Европейский союз ввел санкции в отношении России в 2014 году после присоединения Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Последний раз ЕС продлевал ограничительные меры на полгода в июле. Срок их действия истекает 31 января.

В феврале 2015 года на саммите ЕС Германия, Франция, Украина и Россия приняли решение, что антироссийские санкции могут быть отменены после реализации минских соглашений. Одно из требований заключалось в прекращении огня в отдельных районах сампровозглашенных Донецкой и Луганской республик.