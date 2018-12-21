МЧС по Татарстану решило перевести в стадию готовности почти 900 бомбоубежищ

МЧС России по Татарстану намерено перевести в стадию готовности почти 900 убежищ и противорадиационных укрытий к 2020 году. Об этом заявил начальник управления ведомства по региону, генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин, пишет «Бизнес Online».

По его словам, на сегодняшний день бомбоубежища готовы к эксплуатации на 64% — это чуть больше 700 объектов. Главная задача МЧС по Татарстану в следующем году — довести процент готовности до 80 (около 880 объектов), заявил Хабибуллин.

Как сообщает МЧС, сейчас в республике насчитывается 1104 защитных сооружения гражданской обороны от современных средств поражения, а также подвальные и другие заглубленные помещения. Среди них — 655 убежищ и 449 противорадиационных укрытий.

Ранее замначальника управления МЧС по Татарстану по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Андрей Орлов сообщал, что в бомбоубежищах и городских подвалах жилых домов в Казани могут разместиться до 3 млн человек.