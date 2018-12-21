Суд изъял последний исторический храм Российской православной автономной церкви в пользу РПЦ

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле 20 декабря изъял у Российской православной автономной церкви (РПАЦ) Свято-Ильинский храм в Трубчевске (Брянская область) в пользу Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишет Портал-Credo.ru.

РПАЦ получила разрушенный Свято-Ильинский храм XIX века в пользование в 1999-м году от муниципалитета, однако в 2011 году он перешел в федеральную собственность. Поскольку акт передачи не был опубликован надлежащим образом, РПАЦ не знала об этом вплоть до 2017 года.

В июле Арбитражный суд встал на сторону РПАЦ и из-за истечения срока давности (по таким делам он составляет три года) отказал Клинцовской епархии РПЦ, требовавшей изъять храм у общины.

Это был последний исторический храм в пользовании церкви, отмечает Портал-Credo.ru: остальные исторические храмы власти изъяли у нее в 2002-17 годах. Так, в 2009-2010 годах у нее изъяли 16 храмов в Суздале и окрестностях, в 2015 году судебные приставы принудительно изъяли у РПАЦ мощи преподобных Евфимия и Евфросинии, а прошлом году их выселили из Владимирской церкви на Божедомке в Ярославле.

Напомним, Российская православная автономная церковь появилась в начале 1990-х годов в России как часть Русской православной зарубежной церкви (РПЦЗ), преемницы дореволюционной православной церкви, слившейся с РПЦ МП в 2007 году. РПАЦ с центром в Суздале окончательно сформировалась к 1995 году после разрыва с РПЦЗ.