Счета координатора штаба Навального в Петербурге заблокировали после иска прокуратуры почти на 11 млн рублей

Банковские счета Дениса Михайлова, координатора штаба политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге, заблокировали в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры почти на 11 млн рублей.

«Это означает, что, во-первых, все мои карты фактически заблокированы, а на балансе красуется отрицательная сумма с шестью нулями. Во-вторых, суд может наложить и другие меры, и, например, запретить мне выезд из страны, если того захочет прокуратура», — рассказал он сам на YouTube-канале штаба.

Михайлов назвал действия местных властей «политическими репрессиями»: «Мы понимаем, что этот абсурдный иск задумывался, чтобы запугать оппозиционеров и всех активистов города».

В конце ноября прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск о взыскании 10,95 млн рублей с Михайлова и пресс-секретаря движения «Весна» Богдана Литвина за порчу зеленых насаждений во время акции «Он нам не царь». Прокуратура также потребовала взыскать с них еще 62 тысячи рублей в качестве госпошлины.

Протестные митинги «Он нам не царь» прошли по всей России 5 мая в связи с началом очередного президентского срока Владимира Путина. Протестующие в Санкт-Петербурге перекрывали Невский проспект и пытались строить баррикады. В результате полиция задержала около ста участников акции (в целом по России — около 1600 человек).