Вице-губернатор Петербурга заподозрил во лжи активистку, которая пожаловалась Путину на проблемы дольщиков

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заподозрил активистку Аллу Андрееву, которая накануне пожаловалась президенту России Владимиру Путину на проблемы обманутых дольщиков, во лжи и самопиаре.

«Вспомнить, что и журналист она сомнительный (мы пытались найти хоть одну публикацию этого автора, увы, нам это не удалось). <…> Мне очень неловко об этом говорить, но вся “деятельность” Аллы Андреевой напоминает самопиар. Еще раз прошу прощения, если ошибаюсь. Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», — написал Албин в фейсбуке.

Вице-губернатор отказался работать с Андреевой по проблемным объектам долевого строительства и заявил, что «готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку».

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20 декабря Андреева, аккредитовавшаяся как журналист издания «Рязанская газета», на пресс-конференции с Путиным подняла проблему обманутых дольщиков в России. Она рассказала, что ее муж был убит из-за деятельности по защите прав дольщиков и что ей самой грозит уголовное дело: «Понимаете, за нашу принципиальную позицию таких активистов, как я в том числе, нас травят».

В своей речи Андреева также упомянула Албина и бывшего федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко. Путин пообещал разобраться с недостроенными домами и расследованием убийства мужа Андреевой.

21 декабря активистка лично встретилась с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тот пообещал ей усилить контроль над вводом домов в эксплуатацию: «Люди платят нормальные деньги, и они должны за эти деньги получать нормальное жилье без всяких недоделок».

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Алла Андреева известна в Санкт-Петербурге как активистка движения дольщиков строительной компании «Город», который возводил жилой комплекс на 5,4 тысячи квартир. В 2014 году строительство было приостановлено из-за финансовых проблем. Дольщики устроили серию акций протестов, в их числе была Андреева.

Ее мужа Константина убили в 2015 году. Неизвестные оставили на его машине надпись «Ты следующая», якобы адресованная Андреевой. Позднее следствие предположило, что убийство могло быть не связано с деятельностью по защите прав дольщиков активистки и ее мужа. Свои квартиры Андреева и другие дольщики получили в 2017 году.